Владелица Wildberries, Лисин и Вексельберг представят кабмину проекты для нового инвестрежима СЗПК

В России запрускают механизм, гарантирующий неизменность условий реализации крупных инвестпроектов, — институт соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Правила их заключения и порядок предоставления компенсаций компаниям, работающим в рамках СЗПК, недавно были утверждены Распоряжениями Правительства № 1577 от 01.10.2020 и № 1599 от 03.10.2020.

Возмещение затрат займёт от 5 до 11 лет в зависимости от типа инфраструктурного объекта и условий конкретного соглашения. Предоставлять такие субсидии будет Минэкономразвития.

Первые проекты в рамках нового инвестрежима СЗПК сегодня будут представлены на совещании с первым вице-премьер Андреем Белоусовым, передает РБК.

О проектах, которые могут рассчитывать на новый вид соглашений, объявят совладелец «Трансмашхолдинга» и Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) Андрей Бокарев, владельцы НЛМК и «Реновы» Владимир Лисин и Виктор Вексельберг, главы Wildberries Татьяна Бакальчук, «Мираторга» Виктор Линик и другие.



Часть этих проектов, — новые, а другие — уже реализуемые. Например, Wildberries уже объявил об открытии первой очереди распределительного центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск» в Татарстане площадью 50 тыс. квадратных метров. Но на совещании Бакальчук планирует представить проект по достройке этого.

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