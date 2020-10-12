Сайт по сдаче отчетности об удаленной работе рухнул. Чиновники винят в этом работодателей

Сервис по сбору данных от московских работодателей о сотрудниках, которые перешли на дистанционную работу прогнозируемо рухнул. Как думаете, кто в этом виноват по мнению чиновников? Правильно, сами работодатели.

Представители бизнеса уже с утра начали жаловаться, что не могут передать сведения о переведенных на удаленный режим работы сотрудниках. На экране постоянно всплывала табличка:

«Уважаемые пользователи! На сайте проводятся технические работы, поэтому у вас могут возникнуть сложности с прикреплением документов при заполнении форм на получение государственной услуги. Пожалуйста, при возникновении ошибки повторите попытку позже»

В Департаменте информационных технологий мэрии Москвы уточнили, что сервис начал свою работу 9 октября, то есть за несколько дней до срока по предоставлению информации. Однако большинство работодателей стали загружать данные в последний день, 12 октября, спровоцировав огромную нагрузку на сервис. О том, что в Указе написано о сдаче отчетности по понедельникам, чиновники вероятно не знают.

В Департаменте пообещали, что при проверке исполнения требований указа № 97-УМ ситуация со сбоем будет учитываться.