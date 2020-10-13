В ТК нет нормы о лишении премии

Премия является частью заработной платы. При этом премирование — это один из видов поощрения работников, которые добросовестно исполняют трудовые обязанности.

ТК не устанавливает критерии установления, а также порядок начисления и выплаты премии. Особенности премирования у конкретного работодателя устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом (например, положением о премировании).

При этом в отношении премий правильнее говорить об их установлении и выплате за трудовые достижения в зависимости от степени этих достижений, чем о лишении (снижении) в связи с недостатками в работе и нарушениями дисциплины. ТК не предусматривает такое дисциплинарное взыскание.

Если между работником и работодателем возникли разногласия в связи с размером выплаченной премии либо невыплатой премии, то этот вопрос может быть рассмотрен комиссией по трудовым спорам. Также сотрудник может обратиться в суд.

Такие разъяснения дает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-15428 от 28.09.2020.