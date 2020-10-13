Банки стали сокращать потребительское кредитование

Банки стали сокращать выдачу потребительских кредитов. В сентябре их выдача сократилась на 5% по сравнению с августом.

Среди причин — исчерпание отложенного спроса и риски прихода второй волны коронавируса, считают в Объединенном бюро кредитных историй.

В прошлом месяце российские банки оформили 1,34 млн кредитов наличными на 453,6 млрд руб.: по сравнению с августом объем выданных ссуд упал на 3%, а их количество — на 5%, в годовом выражении выдачи упали на 5 и 13% соответственно, следует из данных ОКБ.

С мая, несмотря на еще действующие в России ограничения из-за пандемии, выдачи необеспеченных кредитов восстанавливались двузначными темпами. В июле—августе объем одобренных ссуд даже вернулся к докризисному уровню и на 3–4% превышал показатели аналогичных месяцев 2019 года.

С другой стороны, если вновь вернутся ограничения, населению снова придется обращаться к заемным средствам.

По материалам «РБК».