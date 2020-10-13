Можно ли подать СЗВ-ТД одним отчетом по всем сотрудникам?

Можно ли подать отчет СЗВ-ТД один на всех сотрудников, или нужно делать отдельно на каждого?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Первый раз буду подавать СЗВ-ТД. Все сотрудники написали заявление о выборе трудовой в один день. СЗВ-ТД делается на каждого сотрудника отдельно или можно всех в одном отчёте?».

В соответствии с Законом №436-ФЗ с 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо работником подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности, представлять в ПФР отчетность в виде формализованного документа – формы СЗВ-ТД. Подается она на каждого работника отдельно.

Но если использовать программу — не нужно отправлять отдельно по каждому, она все упакует в один отчет и отправит.

Вот что в комментариях пишут:

«Если посмотреть на саму форму, то вы никак вписать в неё нескольких человек не можете. Другое дело, что отправка из программы один раз по всем сотрудникам будет».

Кто-то детально пишет, как это в 1С сделать:

«В 1С это будет один отчет и таблица одна. Но в печатной форме на 1 странице будет только один работник. Мой совет проверить номера приказов в трудовой книжке. У меня по старым сотрудникам в программе номера приказов не соответствовали номерам приказов в трудовых. Пришлось поправить, в 1С есть такая возможность».

Соответственно, если передавать через программу, все улетит одним отчетом. Но по факту СЗВ-ТД заполняется одна на каждого сотрудника, нескольких в нее не вписать.