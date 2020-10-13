Минфин предлагает уведомлять налогоплательщиков за две недели о блокировке счетов

Минфин предлагает поправки в НК о заблаговременном информировании налогоплательщиков о предстоящей блокировке счетов из-за непредоставления налоговых деклараций или расчетов по страховым взносам.

А также увеличить срок предоставления указанных деклараций или расчетов с 10 до 20 дней.

«Сейчас, если налогоплательщик (налоговый агент, плательщик страховых взносов) не исполнил свою обязанность по сдаче соответствующих документов, налоговый орган имеет право приостановить операции по его банковскому счету. Предупреждения об этой мере законодательством не предусмотрено» — пишут на сайте министерства.

А вот что о поправках рассказал сам глава Минфина:

«Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приостановке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза больше времени на представление налоговой декларации. Мы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие налоговых органов с бизнесом строилось на принципе сотрудничества, а не применения мер наказания, в данном случае, например, блокировки счетов. Предлагаемым превентивным подходом стремимся создать условия для предотвращения возможных нарушений. Тут интересы государства и добросовестных налогоплательщиков абсолютно одинаковы. Рассчитываем, что заблаговременное информирование будет стимулировать предпринимателей соблюдать налоговую дисциплину. Особенно важно, что это позволит минимизировать блокировку счетов в случае возникновения непреднамеренных нарушений», — отметил Антон Силуанов.

Источник сайт Минфина.