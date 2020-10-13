Очное обучение в школах организовано безопасно, считают в Роспотребнадзоре

Глава Роспотребнадзора считает, что очное обучение в школах и других учебных заведениях полностью безопасно.

Об этом она рассказала на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия»

«С 1 сентября дети в РФ пошли в школу по очной форме [обучения]. <...> Мы понимаем, что в этих эпидемических условиях мы могли организовать безопасный учебный процесс для школьников, что сегодня и происходит в значительной части субъектов РФ, в большинстве, практически во всех. У нас дети прекрасно ходят в школу, проходят фильтры на входе», — сказала Попова.

Она также отдельно подчеркнула, что нет необходимости держать школьников дома.

«Это подтверждено исследованиями наших ученых. С августа мы начали мониторинг на наличие вируса у здоровых детей, школьников и студентов. Здесь было не больше 2% на 1 сентября от общего количества исследований в популяции», — пояснила Попова.

Правда, в Москве школьников отправили на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября.

Цитаты по «ТАСС».