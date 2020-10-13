5-летняя декларация по СОУТ станет бессрочной

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 1034649-7 с поправками в закон о спецоценке труда.

По общему правилу декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда действительна в течение 5 лет. Если нет вредных факторов, она продлевается еще на 5 лет.

Вместе с тем по истечении общего периода действия декларации с учетом продления у работодателя возникает обязанность провести за свой счет СОУТ, в том числе в случаях, когда основания для прекращения действия декларации не наступили.

В целях устранения указанного правового пробела законопроектом предлагается установить бессрочное действие декларации, что позволит работодателям по истечении срока действия декларации в случаях, когда условия труда на декларируемых рабочих местах не изменились, не проводить СОУТ, что позволит снизить на них финансовую нагрузку.