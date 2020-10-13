Проверять контрагентов будет робот-юрист с искусственным интеллектом

Сбербанк создал и запатентовал первую в России систему проверки юридических лиц на правоспособность на базе искусственного интеллекта.

С помощью робота-юриста, разработанного в Правовом департаменте Сбербанка, за 8 месяцев подготовлено свыше 2,5 млн юридических заключений. Робот позволяет значительно ускорять бизнес-процессы и избегать ошибок при ручной обработке больших массивов данных и проверке информации о контрагентах. Процесс анализа одного юридического лица занимает в среднем 7 минут.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Обрабатывая большие массивы данных, робот-юрист позволяет бизнесу принимать решения в кратчайшие сроки. Робот служит для юристов мощным подспорьем. Он берёт на себя рутинные процессы, освобождая время сотрудников на новые задачи, связанные с ростом бизнеса, на интеллектуальную и творческую работу. Разработка и патентование робота — это не только путь к повышению эффективности процессов, но и прорыв на рынке LegalTech. Сбер справился с задачей, которую долгое время рынок во всём мире считал одной из самых сложных».

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Робот проверяет контрагентов путём распознавания и извлечения из документов юридически значимой информации. Происходит проверка сведений о банкротстве, ликвидации и реорганизации юридических лиц, корректности сведений, содержащихся в выписке из ЕГРЮЛ, полномочий подписанта на заключение сделки и многих других параметров.

Система анализирует информацию из более чем 10 документов.

Результат проверки правоспособности — не просто ответ «кредитовать» или «отказать в кредите», а выводы по ключевым риск-метрикам клиента. Правовой риск описывается максимально подробно с учётом различных аспектов, в том числе обоснования и уровня риска, оценки возможности устранить и минимизировать риск.

Разработка может быть широко востребована на рынке в различных областях бизнеса, а именно везде, где требуется проверка правоспособности клиентов и контрагентов.

Правда, в некоторых сервисах по проверке контрагентов иногда может встречаться недостоверная информация. Да и суды у компании могут быть с дружественными кредиторами, как и банкротство. Не будет ли тут некоторый процент ошибок?