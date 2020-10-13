Московский департамент благодарит ответственных работодателей и заверяет, что сервис отчетности стабилизировался

Нагрузка на сервис по предоставлению данных о сотрудниках на удаленке стабилизировалась к вечеру, на данный момент сервис работает стабильно,

«Нагрузка на сервис „Предоставление информации об установлении численности работников“ стабилизировалась к вечеру 12 октября. Сейчас сервис работает стабильно. При входе на сервис запрос пользователя помещается в очередь, и ему отображается таймер ожидания. В этом случае надо дождаться автоматического обновления страницы, после чего откроется форма подачи сведений и пользователь сможет загрузить файл», — сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий.

Также в ведомстве поблагодарили всех работодателей, которые ответственно отнеслись к предоставлению сведений о переведенных на удаленную работу сотрудников.

«Загрузить форму с этой информацией они могут до 19 октября», — отметили в ведомстве.