Минцифры считают законным требование персональных данных в отчете по удаленной работе

В Минцифры заявили, что считают законным распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина, которое обязует работодателей еженедельно передавать данные своих работников (номера телефонов, автомобилей, транспортных карт) в мэрию.

«Считаем, что запрашиваемая информация может быть отнесена к персональным данным, но вместе с тем на основании п. 4 ч. 1 ст. 6 закона «О персональных данных» с учетом указа президента «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» и ст. 11 ФЗ-68 от 21 декабря 1994 данная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных«,— сообщил «Коммерсанту» представитель министерства.

Как ранее сообщал «Ъ», три крупнейшие российские IT-ассоциации (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и «Руссофт») пожаловались главе Минцифры Максуту Шадаеву на решение мэра Москвы Сергея Собянина, обязавшего работодателей предоставлять мэрии номера телефонов и автомобилей сотрудников на удаленке. Ассоциации уверены, что без согласия людей давать такую информацию незаконно.