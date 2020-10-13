В Москве упростили порядок получения выплат на детей

Теперь для оформления выплат на детей москвичам не нужно представлять сведения о заработке и документы, выдаваемые органами опеки и попечительства.

Соответствующее постановление подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Теперь необходимые сведения будут предоставляться без участия заявителя в электронной форме.

Отметим, за счет средств городского бюджета предусмотрено порядка 30 видов денежных выплат. Например, москвички получают пособия в связи с беременностью и родами, а также при рождении ребенка.

Напомним, что касается федеральных пособий на детей, то с 1 октября закончилось их автоматическое продление и теперь для оформления выплаты нужно собрать пакет документов.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что россиян необходимо навсегда избавить от беготни за справками при получении пенсий и пособий.

«Пандемия показала, что государственный аппарат и чиновники могут прекрасно обходиться без никому не нужных справок и очередей. Упрощенный порядок подачи документов для назначения пенсий и пособий необходимо вернуть», — сказал он.

«О какой цифровизации может идти речь, если власти сами отменяют удобную и эффективную практику и возвращаются к никому не нужным очередям и бумагам», — добавил политик.