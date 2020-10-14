ККТ не применяется при расчетах за ценные бумаги

При расчетах за ценные бумаги ККТ применять не надо. Об этом напоминает ФНС в письме № АБ-3-20/6741@ от 02.10.2020 г.

Согласно пункту 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных этим законом.

В соответствии со статьей 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ под термином «расчеты», в частности, понимается прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

При этом согласно положениям пункта 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ при осуществлении расчетов за ценные бумаги применение контрольно-кассовой техники не требует.