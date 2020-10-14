Предлагают увеличить МРОТ на стоимость 124 медицинских масок

В период пандемии граждане вынуждены носить медицинские маски. Без них не обслуживают в магазинах, не впустят и в общественный транспорт.

Согласно рекомендациям медиков маску необходимо менять через 2-3 часа. Значит, каждому человеку в день нужно около 4 масок, в месяц ‒ 124 штуки. Стоимость маски в аптеке сегодня 15 рублей. Итого в месяц россиянин, соблюдающий все требования Роспотребнадзора, должен потратить 1860 рублей.

Эти траты нужно учесть при формировании потребительской корзины и расчета прожиточного минимума, считает депутат от ЛДПР Виталий Пашин.

Парламентарий напомнил, что на основании установленного прожиточного минимума рассчитываются социальные программы помощи малоимущим, устанавливается МРОТ.

«Если выше МРОТ — значит, должна быть выше и заработная плата человека. Готовлю соответствующую законодательную инициативу», — заявил Пашин.