Банки просят столичную мэрию убрать из отчета об удаленщиках данные о телефоне и транспортных картах

Отчет, который московские работодатели должны сдавать каждый понедельник, вызывает много вопросов, в том числе и у банков.

В этой связи Ассоциация российских банков подготовила обращение в мэрию столицы, а также к помощнику Президента — начальнику Государственно-правового управления Президента Ларисе Брычевой.

Отмечается, что нормы ТК не устанавливают для работника обязанности по предоставлению сведений о номере его мобильного телефона, номере проездного документа и иных требуемых в отчете сведений.

Кстати, номер мобильника является обязательным реквизитом. Но ведь человек не обязан иметь мобильный телефон. У него может просто не быть этого девайса.

ТК не предусматривает ни обязанности работника по предоставлению работодателю рассматриваемых данных, ни права работодателя требовать у своего работника их предоставления, ни также обязанности работодателя по предоставлению таких данных третьим лицам.

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Более того, согласно статье 90 ТК лица, виновные в нарушении законодательства о персональных данных при обработке персональных данных работника, могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной.

Кроме того, у банков, как работодателей, осуществляющих деятельность в Москве, и их сотрудников возникает вопрос о цели предоставления вышеуказанных сведений.

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос об изменении содержания указанной отчетности, поскольку целью её предоставления может быть только передача данных о соблюдении работодателем требования о переводе на дистанционную форму работы не менее 30 % работников, говорится в обращении АРБ.

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Ассоциация просит проанализировать правомерность вынужденного предъявления московскими банками — работодателями требований к своим сотрудникам по предоставлению ими вышеуказанных персональных данных и согласия на их передачу городу, а также правомерность предоставления банками соответствующих сведений без согласия их работников. Ведь совершение тех или иных действий, нарушающих права и законные интересы граждан, в условиях дефицита доверия между населением и властью может только усугубить возникшие проблемы.

Понуждение бизнеса к совершению действий с неопределенным правовым обоснованием даже в отношении просто своих сотрудников может нанести серьезный урон его репутации, считают в АРБ.