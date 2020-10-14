Проекты о заморозке накопительной пенсии и увеличении срока дожития рекомендованы к принятию в первом чтении

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал поддержал законопроекты о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года, и увеличении ожидаемого периода выплаты (срока дожития) на полгода — до 264 месяцев.

Оба документа являются бюджетообразующими. Параметры бюджета сверстаны исходя из предположения, что эти вопросы будут поддержаны, перелает ИА ТАСС со ссылкой на главу комитета Ярослава Нилова.

Кстати, сам Нилов при голосовании по вопросу заморозки накопительной части пенсии воздержался.

Напомним, заморозка накопительной пенсии продлевается ежегодно с 2014 года. Общий процент отчислений на ОПС не меняется, только все они идут на страховую часть. Власти утверждают, что люди от этого не пострадают.

Между тем напомним, что разница между страховыми и накопительными взносами заключается еще и в том, что последние, формирую массу пенсионных накоплений, наследуются, если гражданин не дожил до пенсии. Страховые взносы формируют страховую пенсию и в случае смерти гражданина просто остаются в ПФР.

Что касается так называемого срока дожития, то он применяется для расчета накопительной пенсии. В пенсионной формуле этот показатель находится в знаменателе.

Соответственно, чем больше этот период, тем меньше пенсия.

Ежегодно этот период увеличивается на 6 месяцев.