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Первые заявки по новому режиму СЗПК позволят трудоустроить жителей целого города

Первые заявки на заключение СЗПК предусматривают создание рабочих мест в объеме, равном населению целого города. Об этом заявил первый замглавы кабмина Андрей Белоусов на заседании президиума рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов.

Поясним, в апреле был принят Федеральный закон № 69-ФЗ о защите и поощрении капиталовложений.

Новый документ содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Недавно Правительство утвердило правила заключения СЗПК, а также порядок предоставления компенсаций компаниям, работающим в рамках СЗПК.

Предоставлять такие субсидии будет Минэкономразвития.

Первый замглавы МЭР Андрей Иванов сообщил, что в настоящий момент поступили 15 заявлений по проектам общим объёмом порядка 850 млрд рублей из всех отраслей экономики — общественного транспорта, машиностроения, агропромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых. Их реализация позволит создать более 35 тыс. новых рабочих мест.

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«Если вдуматься в эту цифру, вместе с семьями это больше 100 тысяч человек, фактически целый город. За суммой 850 млрд рублей — большое количество реальных людей, которые будут обеспечены работой, и членов их семей», — отметил Андрей Белоусов.

В этом контексте он прокомментировал утверждения о том, что СЗПК — якобы субсидирование государством тех проектов, которые бизнес и так бы реализовал.

«В этом есть сразу две ошибки: во-первых, ничего не субсидируется, за исключением создания новой инфраструктуры», — подчеркнул первый вице-премьер. Во-вторых, пояснил он, компенсация инвесторам, которая предполагается в рамках этих проектов, — прежде всего часть поступлений от будущих налогов.

«Если этого проекта нет, то нет и этих налогов», — добавил первый зампред Правительства.
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Среди проектов, по которым начата процедура заключения:

— проект комплексного развития городского транспорта в Екатеринбурге, Волгограде, Саратове, Твери и Нижнем Новгороде (инвесторы — группа «Трансмашхолдинг», ООО «Группа Мовиста», общий объём инвестиций — 241 млрд рублей);

— проект мультимодального транспортного коридора «Восточные зерновые ворота» в Приморском крае (инвестор — ООО «Морской порт в бухте Троицы», общий объём инвестиций — более 20 млрд рублей);

— проект перепрофилирования нефтеналивного терминала в Амурской области в завод по производству метанола (инвестор — АО «Технолизинг» (группа ЕСН), общий объём инвестиций — 49 млрд рублей);

— проект Центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане (инвестор — Wildberries, общий объём инвестиций — 5,04 млрд рублей);

— проект центра хранения и переработки продукции АПК и производства кулинарной продукции в Московской области (инвестор — ООО «Трио-Инвест» (холдинг «Мираторг»), общий объём инвестиций — 10 млрд рублей);

— проект расширения комплекса по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд в Калининградской области (инвестор — ООО «Мираторг Запад» (холдинг «Мираторг»), общий объём инвестиций — 4,9 млрд рублей);

— проект строительства маслоэкстракционного завода в Орловской области (инвестор — ООО «Мираторг Курск» (холдинг «Мираторг»), общий объём инвестиций — 3,6 млрд рублей);

— проект универсального торгового терминала «Усть-Луга» в Ленинградской области (инвестор — ООО «Новотранс Актив» (группа компаний «Новотранс»), общий объём инвестиций — 46 млрд рублей);

— проект строительства комплекса «Аммиак и карбамид» в Новгородской области (инвестор — ПАО «Акрон», общий объём инвестиций — 133,7 млрд рублей);

— проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае (инвестор — ПАО «Акрон», общий объём инвестиций — 141,4 млрд рублей);

— проект развития молочного животноводства и переработки молока в Тверской области (инвестор — ООО «Румелко — Агро», общий объём инвестиций — 18 млрд рублей).

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