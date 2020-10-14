Первые заявки по новому режиму СЗПК позволят трудоустроить жителей целого города

Первые заявки на заключение СЗПК предусматривают создание рабочих мест в объеме, равном населению целого города. Об этом заявил первый замглавы кабмина Андрей Белоусов на заседании президиума рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов.

Поясним, в апреле был принят Федеральный закон № 69-ФЗ о защите и поощрении капиталовложений.

Новый документ содержит требования к компаниям, которые могут заключить соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Недавно Правительство утвердило правила заключения СЗПК, а также порядок предоставления компенсаций компаниям, работающим в рамках СЗПК.

Предоставлять такие субсидии будет Минэкономразвития.

Первый замглавы МЭР Андрей Иванов сообщил, что в настоящий момент поступили 15 заявлений по проектам общим объёмом порядка 850 млрд рублей из всех отраслей экономики — общественного транспорта, машиностроения, агропромышленного комплекса, добычи полезных ископаемых. Их реализация позволит создать более 35 тыс. новых рабочих мест.

📌 Реклама

«Если вдуматься в эту цифру, вместе с семьями это больше 100 тысяч человек, фактически целый город. За суммой 850 млрд рублей — большое количество реальных людей, которые будут обеспечены работой, и членов их семей», — отметил Андрей Белоусов.

В этом контексте он прокомментировал утверждения о том, что СЗПК — якобы субсидирование государством тех проектов, которые бизнес и так бы реализовал.

«В этом есть сразу две ошибки: во-первых, ничего не субсидируется, за исключением создания новой инфраструктуры», — подчеркнул первый вице-премьер. Во-вторых, пояснил он, компенсация инвесторам, которая предполагается в рамках этих проектов, — прежде всего часть поступлений от будущих налогов.

«Если этого проекта нет, то нет и этих налогов», — добавил первый зампред Правительства.