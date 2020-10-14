Минфин против повышения компенсаций за использование личного транспорта. Денег нет

Минфин против повышения норм компенсации за использования личного транспорта, учитываемых при расчете налога на прибыль. Такой ответ дан в письме № 03-03-06/3/86372 от 02.10.2020 г.

В министерство кто-то отправил предложение установить новые нормы компенсации, ведь нынешние (максимум 1500) приняты в 2002 году.

Расходы организаций на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов, учитываются на основании подпункта 11 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса как прочие расходы, связанные с производством и реализацией.

Но Минфин идею не поддержал и сослался на то, что это приведет к выпадающим доходам бюджетов, причем больше всего региональных. А денег, как известно, нет.

Вот что по этому поводу написали в Красном уголке бухгалтера:

«Господин Смирнов ответил честно и прямо: — Ребята, вы что, ... рыбного супа переели? Из бюджета и так последнее выскребаем, а вы хотите компенсации себе увеличить? Регионы тогда вообще голодными останутся. Спасибо, что хоть не стал лозунгами вещать, типа: — все, как один, в едином строю и пр.»