Богатые не будут платить 15% НДФЛ?

Комитет Госдумы по бюджету предложил скорректировать законопроект о повышении НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. О том, что же планируется изменить в проекте, пишет «Интерфакс».

Правительство 17 сентября внесло законопроект о прогрессивном НДФЛ. Он предусматривал повышение с 1 января 2021 года до 15% налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год. При этом НДФЛ в размере 13% сохранялся для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

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В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что часть доходов граждан может быть исключена из базы расчета повышенного НДФЛ, и поручил Минфину и парламенту проработать этот вопрос.

Комитет по бюджету предложил сохранить ставку 13% при получении дохода от продажи любого имущества, а не только недвижимости, как это предусмотрено сейчас в законопроекте.

Также предлагается сохранить НДФЛ в размере 13% при налогообложении страховых выплат: в первую очередь, выплат по негосударственному пенсионному страхованию и выплат по возмещению вреда.

Кроме того по мнению Комитета, надо изменить правила исчисления повышенного налога по брокерским счетам. Его должны рассчитывать не брокеры (налоговые агенты), а налоговые органы. Делать это нужно на основании сведений, полученных от налоговых агентов по окончании налогового периода.

Отдельно был поднят вопрос про НДФЛ с дивидендов, который сейчас для физлиц составляет 13% и по проекту подпадает под повышенную ставку в размере 15%. Комитет напоминает, что налогообложение аналогичных доходов российских организаций осуществляется по налоговой ставке 13% по налогу на прибыль организаций и предлагает обсудить вопрос о налогообложении по единым принципам вне зависимости от получателей.