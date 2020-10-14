В Госдуме предложили перечислять НДФЛ по месту жительства работников и ввести новые местные сборы

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления решил выдвинуть свои идеи в части налогов и сборов. Некоторые из них вызывают недоумение.

В отзыве на проект трехлетнего бюджета РФ этот комитет предложил изменить порядок начисления НДФЛ, пишет «Интерфакс».

По мнению авторов отзыва, порядок зачисления поступлений от НДФЛ значительно сокращает доходную базу бюджетов сельских поселений и малых городов, а также не стимулирует их социально-экономическое развитие. Налог перечисляется налоговыми агентами по месту их нахождения. Т.е. в крупные города, где находятся предприятия.

В региональный бюджет поступают отчисления в размере 85% от НДФЛ, оставшиеся 15% региональные власти могут направить в бюджет городских поселений (10%) и муниципального района (5%).

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Отзыв комитета на проект бюджета содержит еще ряд предложений. Среди них — введение местных сборов на добычу общераспространенных полезных ископаемых на территории муниципальных образований, введение торгового сбора во всех городских округах и муниципальных районах, сбора за право использования участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, за право размещения мусорных полигонов и объектов мусоропереработки, сбор за использование местной символики.

То, что муниципальным образованиям не хватает денег, понятно. Но вот почему депутаты, входящие в этот Комитет, думают, что карман у бизнесменов и граждан бездонный?