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Сбербанк назвал отрасли, где работает больше всего самозанятых

Чаще всего самозанятые в России работают в сфере цифрового маркетинга, бытового ремонта и пассажирских перевозок, сообщил журналистам представитель Сбербанка.

Чаще всего самозанятые получают доход от деятельности в области цифрового маркетинга (7,3%), бытового ремонта (6,5%), пассажирских перевозок (5,5%), строительства (5,4%), красоты и здоровья (5,3%).

По словам топ-менеджера банка, количество самозанятых, зарегистрировавшихся через сервис Сбербанка, превысило 200 тысяч человек, при этом по сравнению с маем 2020 года показатель вырос в два раза, что связано с распространением этого налогового режима на все регионы страны с 1 июля. При этом две трети от общего числа зарегистрированных в РФ самозанятых выбирают Сбербанк в качестве банка для обслуживания.

Лидерами по количеству регистраций в сервисе «Свое дело» является Москва и Московская область. За ними идет Санкт-Петербург и Ленинградская область.

По материалам РИА Новости.

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