Льготную ипотеку под 6,5 % могут продлить до середины 2021 года. Так сказал Путин

Президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5 % годовых минимум до середины 2021 года.

«С учетом того, что ситуация у нас складывается в общем-то непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке, давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года», – цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, на днях Минфин представил проект постановления правительства о продлении этой программы до 31 декабря 2021 года, кроме того, объем выдачи таких кредитов планируется увеличить до 2,8 триллиона рублей с 900 миллиардов.

Добавим, что в июле замглавы Минфина Алексей Моисеев заявлял, что продление мер государственной поддержки по ипотеке со ставкой 6,5% на долгий срок грозит федеральному бюджету образованием финансовой пирамиды.