Стал известен лимит выручки по УСН на 2021 год. Он вырастет на 3,2%

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которым будут установлены коэффициенты-дефляторы на 2021 год.

Министерство предложило следующие коэффициенты:

в целях применения НДФЛ — 1,864;

в целях применения УСН — 1,032;

в целях применения ЕНВД — 2,065;

в целях применения ПСН — 1,637;

в целях уплаты торгового сбора — 1,420.

Лимит выручки по УСН несколько лет не индексировался. И вот с 2021 года опять будут применяться коэффициенты-дефляторы. Таким образом, лимит в 150 млн рублей вырастет до 154,8 млн рублей. Второй лимит по УСН — 200 млн рублей, который действует при так называемом «переходном периоде», индексироваться будет только с 2022 года.

Как применяются коэффициенты для НДФЛ, ПСН и уплаты торгового сбора можно узнать в этой статье.

Упоминание в проекте коэффициента для ЕНВД, с учетом того, что налог отменяется с 2021 года, остается загадкой. В Минэкономразвития до сих пор надеются на сохранение налога или не в курсе отмены ЕНВД?