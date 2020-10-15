Кафе и рестораны пока закрывать не будут, если они соблюдают требования Роспотребнадзора

Глава Минпромторга считает, что пока нет необходимости закрывать кафе и магазины, если они соблюдают требования Роспотребнадзора.

«Пока да», — ответил Мантуров на вопрос о возможности продолжения работы этих предприятий.

«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — сказал он.

Министр добавил, что власти также отрабатывают с промышленностью РФ алгоритмы перевода на удаленную работу части сотрудников, если это не влияет на деятельность компаний.

По материалам «ТАСС».