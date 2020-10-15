Для печатных СМИ и книжных издательств в 3 раза увеличили норму по списанию брака в расходы

Сегодня опубликован Федеральный закон от 15.10.2020 № 323-ФЗ с поправками в статью 264 НК, которые касаются издательств и печатных СМИ.

Сейчас они могут списывать в уменьшение налога на прибыль бракованную, утратившую товарный вид, а также нереализованную продукцию, но стоимость списанного должна быть не более 10 % от стоимости всего тиража.

Эту норму увеличивают в 3 раза. Теперь списать в расходы можно будет 30 % от стоимости тиража.

Отметим, что по экспертным данным реальный показатель возврата печатной продукции в 2019 году составил в среднем 40 % от тиража.