Счетная палата считает, что правительственный прогноз падения экономики слишком оптимистичен

Счетная палата дала свой прогноз падения экономики, и считает, что правительство при формировании бюджета не учло вторую волну коронавируса.

Падение ВВП России будет в диапазоне 4,2–4,8% в 2020 году — больше ожиданий правительства сокращения в 3,9%. Прогноз роста экономики в 2022–2023 годах на 3% в год слишком оптимистичен, а прогноз по ценам на нефть, наоборот, излишне консервативен.

Минэкономразвития не так давно давало свой прогноз, об этом на «Клерке» писали. Но он не учел вторую волну коронавируса и ее влияние на мировой кризис.

Вторая волна, «по сути, к сожалению, началась», заявлял Кудрин 5 октября.

По материалам «РБК».