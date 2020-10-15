❗️❗️❗️ Собянин разрешил не сдавать отчетность по удаленке каждую неделю. Но так повезет не всем

Московские работодатели могут не сдавать отчёты о переводе сотрудников на дистанционную работу каждую неделю, если никаких изменений нет. Опубликован новый Указ мэра Москвы Собянина.

Но легче станет далеко не всем:

«В случае отсутствия изменений в представленных сведениях о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) еженедельное представление таких сведений не требуется. При изменении сведений о работниках (исполнителях по гражданско-правовым договорам) представление актуализированных сведений производится в день принятия соответствующего решения», — написано в Указе.

Так же появилось уточнение, как соблюдать ограничения, если сотрудники работают посменно или чередуют удалёнку с посещением работы. В таких компаниях на рабочем месте должно быть не больше 70% работников.

Кроме того, дано уточнение по расчету 30% работников, которые должны быть отправлены на удаленку — в это число входят граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Впрочем, мысль писателя Указа не всегда сразу поймешь. Вот цитата:

Дефис первый абзаца первого пункта 11.1 указа дополнить словами «(включая граждан, указанных в дефисе втором настоящего абзаца)»

Неужели просто нельзя переписать пункт?