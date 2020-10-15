В МЭР раскрыли причины слабого рубля — это психология!

Глава Минэкономразвития считает, что ослабление рубля связано не с экономическими, а с психологическими факторами.
«Ситуация на финансовых рынках остается крайне волатильной, мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов. В середине октября на валютном рынке наметилась стабилизация, однако, по нашим оценкам, курс рубля все еще слабее фундаментально обоснованных уровней, он все еще переослаблен. Такая ситуация, с нашей точки зрения, обусловлена не экономическими, а скорее психологическими факторами, страхами инвесторов, в том числе это и вопрос, конечно, заболеваемости в России и в мире, ситуация в соседних странах, обсуждения возможных санкций, периодически возникающие, и так далее. Находится под давлением курс», — заявил Решетников.
Российская валюта, согласно прогнозу министерства, укрепится до 71,2 рубля за доллар в 2020 году и до 72,4 рубля за доллар в 2021 году. В 2022 году среднегодовой курс составит 73,1 рубля за доллар, в 2023 году — 73,8 рубля за доллар.
По материалам «ТАСС».