Налоговики хотят документы по контрагенту от ИП, который статус прекратил

Сколько могут проверять налоговики ИП, если он уже прекратил свой статус? И сколько этот ИП обязан хранить документы?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«По закрытому месяц назад ИП, по ТКС, пришло требование о предоставлении документов по контрагенту. Нужно предоставить договор и акт. Период этих документов 2015 год. Да, именно пятнадцатый. И в требовании так и указано за 2015 год. Стоит ли вообще отвечать на такие требование, когда ИП закрыто. Есть ли у закрытого ИП такая обязанность? Есть ли ответственность за непредставление? Ну, и 2015 год. Можно про договор и акт сказать, что сроки хранения уже тю тю».

Вот что в комментариях пишут:

«Был у нас в 2019 году такой случай спустя год в наш СБИС уполномоченной бух пришло требование по закрытому ИП. Запросили документы за 2016. Отправили ему требование, он связался с инспектором запросили документы по клиенту у него. Мол вы должны хранить документы 5 лет. Что смог предоставил им».

Пишут, что ИП три года после закрытия могут проверять:

«Проверки ИП после закрытия в следующие три года после вынесения решения о его закрытии— на такой период закрепляется имущественная ответственность предпринимателя. Срок давности правонарушений во время работы ИП тоже составляет три года. Прочтите статью, на которую ссылаются в требовании и отправьте их с миром».

А могут и больше, чем за три года:

«Если в требовании указано, что „вне рамок налоговой проверки“, то запросить могут и за пределами трёх лет. Сколько по закону положено хранить документы, вот на такую глубину и могут запросить».