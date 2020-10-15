Апостилированный сертификат резидентства. С чем это едят и где взять?

Контрагент из Казахстана просит справку — апостилированный сертификат резидентства. Что это такое и где это получать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«У нас ИП на упрощенной системе налогообложения, занимаемся консультированиями в области компьютерных технологий. У нас появился клиент из Казахстана, дошли до договора, они с нас требуют апостилированный сертификат резиденства. Подскажите пожалуйста, что это они от нас хотят и стоит с этим апостилем связываться или нет?».

Вот что в комментариях пишут:

«Формочку специальную подаете и выдадут вам справку о резидентстве 😁 Это справка, подтверждающая ваше резиленство в стране».

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Кто-то еще уточняет, что это форма КНД 1111048.

Также пишут где ее можно получить:

«Это подтверждение резидентства необходимо для того, чтобы обе стороны могли применить нормы соглашения об избежании двойного налогообложения, т.к. ваш контрагент сможет не удерживать с вас налог на прибыль. Можно получить онлайн на сайте https://service.nalog.ru/nrez/».

Главное — нужна ЭЦП, уточняют ниже.

Кстати, ее можно отправить контрагенту в электронном виде, онит сами распечатают:

«Заказывате — высылате им ссылку. они сами могут ее распечатать. Очень была удивлена, что им самим лень зайти и распечатать».

Апостиль в данном случае не нужен:

«Эту справку получить вы можете без проблем, а вот апостиль не нужен, так как у России с Казахстаном подписан договор о юридической помощи».