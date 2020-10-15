Белорусскую «дочку» IT-компании «Галактика» продали ее же совладельцам. Разгорается корпоративный конфликт?

В российской IT-компании «Галактика», которая является одной из крупнейших на отечественном рынке, разгорается корпоративный скандал.

Совладелец и гендиректор «Галактики» пытается оспорить сделку по продаже ее белорусской «дочки «Топ Софт» сотруднику компании, который сразу же «передал» акции членам совета директоров «Галактики». Эксперты считают, что такой двухступенчатый порядок сделки может быть использован для затруднения ее оспаривания. А также для прикрытия захвата корпоративного контроля.

АО «Юнитисофт», головная структура АО «Корпорация „Галактика“», пытается оспорить сделку по продаже своего дочернего белорусского ЗАО «Топ Софт». Ответчиками выступают «Топ Софт» и заместитель гендиректора этой компании Денис Игнатенко, пишет «Коммерсантъ»..

📌 Реклама

В марте 2019 года он приобрел 100% акций «Топ Софта» с одобрения совета директоров «Галактики», следует из материалов дела. После этого господин Игнатенко «передал» акции членам совета директоров «Галактики», которые сейчас проходят по делу третьими лицами.

Третьи лица, пишет издание, это согласно материалам дела, Александр Кондраль, Елена и Геннадий Гацко, Вадим Володько, Петр Лещенок, Анна Василевская и Валерий Басалыга — они все также совладельцы «Юнитисофта».

Гендиректор «Галактики» Андрей Марушкевич, также владеющий долей в «Юнитисофте» сначала попытался признать сделку ничтожной на белорусской стороне, в Экономическом суде Минска, где ему этого сделать не удалось. В данный момент он обратился в Арбитражный суд Московской области, который, кроме прочего, занимается и спорами с иностранными сторонами.

📌 Реклама

Для «Юнитисофта» как конечного собственника бизнеса сделка может в итоге иметь серьезные последствия, в том числе в виде снижения кредитного рейтинга и срабатывания негативных ковенантов в кредитных соглашениях, пишет издание ссылаясь на мнения опрошенных юристов.

По мнению советника судебно-арбитражной практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Олега Буйко, суд может удовлетворить иск, если истец докажет, что ответчики допустили грубые нарушения корпоративных процедур, а также имело место злоупотребление правом.