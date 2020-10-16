Минфин предложил взимать налог на недвижимость организаций только по кадастровой стоимости

Минфин считает целесообразным постепенно перейти на взимание налога на недвижимое имущество организаций по кадастровой стоимости, а не балансовой, сообщил глав ведомства Антон Силуанов.

Его заместитель Леонид Горнин на заседании бюджетного комитета Госдумы сообщил, что Минфин обсуждает с регионами такую возможность. Это значительно увеличит поступления в бюджеты регионов, объяснил он.

Силуанов при этом отметил, что тут должен быть соблюден баланс между поступлением доходов в региональные бюджеты и увеличением налоговой нагрузки на бизнес.

«Сегодня около 40%, насколько я знаю, платится по рыночной стоимости, большая часть сохраняется по балансовой стоимости. Переход на рыночную оценку этого недвижимого имущества — это правильное решение, но делать надо аккуратно» — цитирует главу Минфина «Интерфакс».

📌 Реклама

Один из аргументов, приведенных Силуановым — все граждане платят налоги на имущество исходя не из БТИшной стоимости, а исходя из рыночной стоимости. Правда, господин министр забыл уточнить, что ставки налога у граждан и организаций сильно отличаются.

Говоря о предложениях вновь вернуть налог на движимое имущество, снизив общую предельную ставку, Силуанов отметил, что более резонно четко разграничить понятия движимого и недвижимого имущества в законодательстве. Его поддержал глава Комитета Госдумы по бюдюжету и налогам Андрей Макаров «чтобы понимание было у бизнеса, что с этого у меня могут взять, а с этого не могут взять».