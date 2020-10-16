Директор-пенсионер не обязан предупреждать собственников о своем увольнении

На основании ст. 280 ТК руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника компании) в письменной форме не позднее чем за один месяц.

А что если директор — пенсионер?

На него это правило не распространяется. Пенсионер может уволиться в любой день без предупреждения.

Поскольку такое увольнение обусловлено невозможностью продолжения руководителем работы, работодатель обязан уволить работника в срок, указанный в заявлении, пояснили в Роструде.