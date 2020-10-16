Московские власти решили бороться с мошенничеством при кадастровой оценке

Московские власти намерены положить конец мошенничеству с кадастровой стоимостью недвижимости, это будет делаться через обращение к правоохранительным органам.

«Оспаривание в суде кадастровой стоимости позволяет на законных основаниях привести стоимость объектов недвижимости в соответствие с их существующим состоянием. Установление адекватной, экономически обоснованной цены имущества дает возможность определить достоверные сведения о „кадастре“. Но в ряде случаев вместо того, чтобы давать объективную оценку, эксперты злоупотребляют своими полномочиями и искусственно занижают стоимость недвижимости, вступая в сговор с клиентами. Город намерен пресекать подобные мошеннические действия — мы будем обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел в связи с недостоверным установлением кадастровой стоимости в размере рыночной», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

📌 Реклама

По его словам, манипуляции с рыночной и кадастровой стоимостью наносят серьезный ущерб городскому бюджету, поскольку при расчете налога на имущество учитывается именно «кадастр». От кадастровой стоимости также зависит арендная плата за землю

. В Москве кадастровая оценка охватывает 7 млн объектов недвижимости, и мошеннические действия с ними могут нанести городскому бюджету ущерб в миллиарды рублей.

📌 Реклама

В сообщении говорится, что департамент городского имущества обратился в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности лиц, причастных к недостоверному определению кадастровой стоимости особняка в Филипповском переулке, д. 13, стр. 1. В 2016 году кадастровая стоимость объекта площадью 2,27 тыс. кв. м была определена в размере 622,6 млн рублей. Однако владелец данных помещений ООО «Астра семь» для переоценки их стоимости привлек ООО «Легион-Эксперт», которое в январе 2018 года установило рыночную стоимость помещений в размере 275,6 млн рублей. Эта оценка позволила «Астра семь» оспорить в Московском городском суде кадастровую стоимость помещений, привязав ее к «рынку».

Департамент не согласился с решением суда. Профессиональное сообщество также усомнилось в корректности проведенной оценки. Результатом обращения стало возбуждение уголовного дела по ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). Был создан прецедент — правоохранительные органы впервые инициировали уголовное дело из-за установления недостоверной рыночной стоимости объектов недвижимости в качестве кадастровой.