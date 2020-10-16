В Москве проведут вебинары для желающих стать самозанятыми

Правительство Москвы проведет практические вебинары для жителей столицы старше 16 лет, которые планируют зарегистрироваться в качестве самозанятых.

«В столице запускают бесплатную программу „Бизнес-уик-энд. Компетенции“. В нее войдут практические вебинары для москвичей в возрасте от 16 лет, которые планируют стать самозанятыми», — сообщается на портале мэрии и правительства Москвы.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, принять участие в программе смогут около тысячи человек. «Они получат навыки, отвечающие запросам работодателей из самых популярных онлайн-бирж для фрилансеров, смогут сразу же получать заказы и предоставлять востребованные на рынке услуги», — приводятся его слова в сообщении.

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Участникам программы расскажут, как освоить востребованные digital-профессии и начать зарабатывать. Всего в течение полутора месяцев планируется провести свыше 70 подобных занятий.

Кроме того, участники «Бизнес-уик-энда. Компетенции» смогут пройти один из предложенных курсов по контент-менеджменту интернет-магазина, ведению корпоративного аккаунта в социальных сетях или навыкам создания одностраничного сайта на конструкторе. Их также ждут онлайн-встречи с кураторами и мини-чаты для обсуждения вопросов по обучению. В рамках программы их познакомят с инструкциями по работе с биржами и научат эффективному общению с заказчиками. Помимо этого, помогут в регистрации в качестве самозанятого.

По материалам ТАСС