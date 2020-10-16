ЦЗН требует вернуть пособие по безработице из-за того, что какая-то фирма внесла липовую запись о приеме в электронную трудовую

В комментариях к материалу о плюсах и минусах электронных трудовых книжек наши читатели затронули тему появления в ЭТК «левых» записей.

От этого, увы, никто не застрахован. Уже сейчас появляются первые ласточки...

Ранее мы рассказывали историю одного гражданина, который зайдя в свой профиль на госуслугах, обнаружил запись в электронной трудовой о трудоустройстве в некой компании, в которой он никогда не работал.

Роструд послал мужчину разбираться в эту компанию, о которой данный человек вообще-то ничего не знает и знать бы не хотел.

Между тем в аналогичной ситуации оказался еще один человек. Причем в данном случае левая запись в ЭТК сыграла с человеком злую шутку и изрядно подпортила ему жизнь.

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Дело в том, что безработный мужчина получал пособие в ЦЗН. Неожиданно его попросили вернуть полученное. Там выяснили, что человек уже несколько месяцев как трудоустроен по данным из базы ПФР. Для безработного это стало неожиданностью. Как говорится, без меня меня женили...

В компанию, которая внесла запись в его ЭТК, он обращался год назад по направлению ЦЗН, хотел устроиться на работу, представил все документы, но ему отказали.

И вот неожиданно летом этого года он оказался электронно принятым на работу. Что сподвигло ту компанию оформить виртуальное трудоустройство, можно только догадываться. Судя по выписке из ЕГРЮЛ, компания имеет «пострадавший» ОКВЭД, а значит, для получения мер поддержки должна обеспечить сохранение численности.

Этой историей пострадавший гражданин поделился на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф».

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Роструд посоветовал ему обратиться с жалобой в Трудинспекцию, Прокуратуру или суд. В этот раз человека хотя бы не послали самостоятельно разбираться с «работодателем», которого он знать не знает.