ЦЗН требует вернуть пособие по безработице из-за того, что какая-то фирма внесла липовую запись о приеме в электронную трудовую

В комментариях к материалу о плюсах и минусах электронных трудовых книжек наши читатели затронули тему появления в ЭТК «левых» записей.
От этого, увы, никто не застрахован. Уже сейчас появляются первые ласточки...
Ранее мы рассказывали историю одного гражданина, который зайдя в свой профиль на госуслугах, обнаружил запись в электронной трудовой о трудоустройстве в некой компании, в которой он никогда не работал.
Роструд послал мужчину разбираться в эту компанию, о которой данный человек вообще-то ничего не знает и знать бы не хотел.
Между тем в аналогичной ситуации оказался еще один человек. Причем в данном случае левая запись в ЭТК сыграла с человеком злую шутку и изрядно подпортила ему жизнь.
Дело в том, что безработный мужчина получал пособие в ЦЗН. Неожиданно его попросили вернуть полученное. Там выяснили, что человек уже несколько месяцев как трудоустроен по данным из базы ПФР. Для безработного это стало неожиданностью. Как говорится, без меня меня женили...В компанию, которая внесла запись в его ЭТК, он обращался год назад по направлению ЦЗН, хотел устроиться на работу, представил все документы, но ему отказали.
И вот неожиданно летом этого года он оказался электронно принятым на работу. Что сподвигло ту компанию оформить виртуальное трудоустройство, можно только догадываться. Судя по выписке из ЕГРЮЛ, компания имеет «пострадавший» ОКВЭД, а значит, для получения мер поддержки должна обеспечить сохранение численности.
Этой историей пострадавший гражданин поделился на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф».
Роструд посоветовал ему обратиться с жалобой в Трудинспекцию, Прокуратуру или суд. В этот раз человека хотя бы не послали самостоятельно разбираться с «работодателем», которого он знать не знает.