Пошли проблемы с электронными трудовыми. Путаница

Электронные трудовые не успели толком появиться, как с ними уже началась путаница и непонятки. К примеру, места, где человек никогда не трудился.

На портал Роструда обратился гражданин с таким вопросом:

На госуслугах отобразилось в электронной трудовой, что я устроен в незнакомой мне фирме. С данной фирмой трудовой или любой иной договор не заключал, записи в трудовой книжке нет. Каким образом ее можно удалить?

Отвечая на этот вопрос, Роструд напомнил, что в случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах ПФР, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения и сдать их в ПФР.

В итоге Роструд дает такой совет вопрошающему:

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Вам необходимо обратиться к своему работодателю для внесения изменений.

Отметим, что данная рекомендация вызывает некоторые недоумения, так как, а если и есть, то его родной работодатель не имеет никакого отношения к чужому неизвестному работодателю, который и сдал СЗВ-ТД на данного гражданина.

Если вообше факт сдачи СЗВ-ТД имел место... Возможно, в данном случае просто произошел какой-то сбой, и на сайте госуслуг стала отображаться информация о трудоустройстве, которого не было. Что делать в этом случае, где искать концы, неизвестно...

Напомним, недавно профсоюзы заявили о ненадежности электронных трудовых книжек. ФНПР считает, что пока электронные данные не особо хорошо защищены, безопаснее для работника продолжать пользоваться бумажной трудовой книжкой, которую никто не отменял.

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Добавим, что за полгода с момента введения электронных трудовых на них перешли 14 % работающих граждан. Остальные предпочитают сохранить бумажный вариант.

Впрочем, у молодежи, впервые приступающей к труду в следующем году, выбора не будет. Новым работникам будут оформляться только электронные трудовые.