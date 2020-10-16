За нарушение правил хранения архивных документов резко увеличили штрафы

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 15.10.2020 № 341-ФЗ, вносящий поправки в статью 13.20 КоАП.

Этими поправками увеличена в 10 раз сумма штрафов за нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов.

До вступления в силу нового закона, штрафы составляли: для граждан — от 100 до 300 рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 рублей.

После вступления в силу: для граждан — от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей, для компаний— от 5 000 до 10 000 рублей.

Повышение штрафов вряд ли поспособствует улучшению ситуации с хранением архивов в коммерческих организациях. Проверять их просто некому.