Туристическая отрасль просит господдержку. Без нее она не доживет до следующего сезона

Российская туристическая отрасль может не дожить до следующего высокого сезона, если ей не будут оказаны новые меры господдержки.

Об этом сказал почетный президент Российского союза туроператоров Сергей Шпилько.

«В сочетании с продолжением программы кредитования зарплаты в размере того же МРОТ в наиболее пострадавших отраслях это хоть как-то затормозило бы процесс реального распада отечественной туриндустрии. Хотя лучше уж сразу эти расходы субсидировать, чтобы потом не списывать. Срочно нужен новый пакет мер для спасения туриндустрии, иначе она может просто не дожить до следующего высокого сезона», — заключил он.

Из уже оказанной помощи он высоко оценил отсрочку обязательств туроператоров по сорванным турам и последнюю программу субсидирования туров на основе кэшбэка.

Из-за второй волны коронавируса доходы отрасли падают.

«Падение доходов по сравнению с прошлым годом составит около 30%. Более половины турагентств, то есть многие тысячи, уже закрыли свои офисы», — сказал Шпилько.

По материалам «Интерфакс».