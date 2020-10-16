Олег Тиньков назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией» и сказал, что «Тинькофф» не продается. Фото грозного письма Олега

Банкир Олег Тиньков назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой он не верит. И в пообещал, что в будущем TCS Group купит «Яндекс».

О его письме, которое он сегодня разослал сотрудникам банка, пишет «The Bell».

«Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с „Яндекс[ом]“. Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу: они хотели просто купить „Тинькофф“, со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. „Тинькофф“ не продается ни „Яндексу“, ни МТС», — говорится в письме.

Тиньков также назвал «Яндекс» «забюрокраченной компанией», в будущее которой не верит. При этом бизнесмен пообещал, что в дальнейшем уже TCS Group купит «Яндекс».

Вот и само письмо:

В «Яндексе» отказ от сделки более сдержанно назвали «обоюдным решением» и поблагодарили команду «Тинькофф» за продуктивную совместную работу в процессе переговоров.

Сегодня на «Клерке» писали о том, что сделка между «Тинькофф» и «Яндексом» не состоится.