В успешность плана по восстановлению экономики верят лишь 4% предпринимателей

Лишь 4% предпринимателей считают, что правительственный антикризисный план поможет восстановить экономику.

15 октября Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил результаты пятого этапа мониторинга эффективности мер государственной поддержки. На вопросы анкеты отвечали руководители и владельцы 3035 компаний из 85 субъектов РФ.

Опрос показал, что ожидания бизнеса от ближайшего будущего снова начали ухудшаться. Если в августе положение своей компании как «кризис» или «катастрофа» оценивали 26,19% респондентов (и это было на 7 % меньше, чем в июле), то в октябре показатель увеличился до 29,87%. 50% ответивших отметили снижение финансовых показателей компании (с августа показатель вырос на 5%). В общей сложности доля предпринимателей, негативно оценивающих положение компании («снижение», «кризис» или «катастрофа» выросла на 8% и достигла 80%).

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74% респондентов оценили шанс выживания своей компании в случае повторного введения режима карантина на 50% и ниже. Из них 17% уверены, что точно не переживут повторные ограничения.

Главной трудностью участники опроса по-прежнему считают упавший и не восстановившийся потребительский спрос (67%). Далее с большим отрывом следуют такие ответы, как «невозможность платить налог на имущество или платежи по договору» (26%), «невозможность платить заработную плату и налоги с ФОТ» (26%), «неплатежи со стороны контрагентов» (25%).

52% ответивших прогнозируют, что по итогам 2020 года спрос на продукцию/услуги их компании снизится более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом. Треть респондентов считают, что спрос сократится на 20-50% по отношению к 2019 году.

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Лишь 6% опрошенных заявили, что фонд оплаты труда в их компаниях в 2020 году будет выше, чем в 2019-м. 32% ответили, что сокращение объема ФОТ составит до 20%. 24% допустили, что он может быть сокращен вдвое. Еще 21% не исключили его сокращения в пять раз. Оставшиеся 18% респондентов сообщили, что урезание ФОТ по итогам года может быть еще значительнее.

Самой необходимой мерой поддержки участники опроса назвали снижение налоговой нагрузки (70 % ответов). 68% отметили, что «лучшая мера поддержки — не закрывать бизнес на карантин». Следующие по популярности меры — льготные кредиты (35% ответов) и стимулирование спроса (28%).

На вопрос о том, как они оценивают эффективность разработанного Правительством «Общенационального плана по восстановлению национальной экономики и доходов россиян», 40% ответили, что не знакомы с ним. 34% заявили, что план оторван от реальной жизни, еще 22 — что вошедшие в него меры недостаточны. Хорошим инструмент восстановления экономики план назвали 4% респондентов.