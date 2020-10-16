Ставку налога на прибыль в региональный бюджет хотят поднять на 1%

Ставку налога на прибыль для регионального бюдежта хотят поднять с 17 до 18%. Федеральный бюджет решил немного поделиться?

В Госдуму сегодня поступил законопроект № 1037665-7 с поправками в статью 284 НК. Правда, он от Верховного Совета Республики Хакасия.

Сейчас ставка налога составляет 20%, из которых 3% идет в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.

Такая разбивка действует с 2017 по 2024 годы.

Проект предлагает закончить эту практику в 2020 году, а уже с 2021 года делить налог как 2 % / 18 %, чтобы региональным бюджетам больше доставалось.

Отмечается, что увеличение собственных налоговых доходов субъектов РФ за счет более ранней отмены централизации 1 % налога на прибыль позволит:

повысить собственную доходную базу всех регионов;

сформировать дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусом;

возместить выпадающие доходы бюджетов в субъектах РФ, возникшие в связи с предоставлением налоговых льгот для пострадавших отраслей;

сформировать дополнительные ресурсы регионов для содействия успешной реализации нацпроектов и последующего содержания создаваемой в рамках нацпроектов инфраструктуры;

повысить заинтересованность субъектов РФ в увеличении прибыли работающих на их территории предприятий.

В целом, для бухгалтеров разницы никакой, примут эти поправки, или нет. Да и вряд ли их примут.