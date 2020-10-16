Бизнес сэкономил 20 млрд рублей благодаря мерам поддержки по арендной плате

Меры по отсрочке, снижению и отмене арендных платежей за госимущество и частную собственность позволили субъектам малого и среднего бизнеса сэкономить или отсрочить выплату как минимум 20 млрд руб., подсчитали в Минэкономики.

Отсрочка по арендной плате: кому, когда и на каких условиях

Как пишет «Коммерсантъ», Росимущество заключило 3 тыс. соглашений с малым бизнесом на 585,4 млн руб. (384 млн руб.— об отсрочке и 100 млн руб.— об освобождении от оплаты).

Но основной объем экономии пришелся на региональный уровень: 48 тыс. соглашений на 17,1 млрд руб. (10,7 млрд руб. и 6,4 млрд руб. отсрочек и освобождения соответственно).

Частные арендодатели заключили более 24 тыс. допсоглашений еще на 2,5 млрд руб. (1,6 млрд. руб.— отсрочка, 900 млн руб.— освобождение).