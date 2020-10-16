ЦБ проверит «Тинькофф» и «Яндекс» на предмет биржевых спекуляций

Пока Олег Тиньков рассказывает о том, почему он решил разорвать с делку с «Яндексом», а «Яндекс» обнародует свою версию, ЦБ решил проверить обе компании. На предмет биржевых спекуляций.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерия Ляха.

«Проверять будем в любом случае. Мы проводим предварительный анализ всех необычных сделок на предмет установления признаков инсайдерской торговли», — сказал он.

По его словам, о резуольтатах ЦБ объявит после завершения расследования.