Взятка не дошла до чиновника, ее проиграл в казино страдающий зависимостью посредник

Бывшего чиновника Минпромторга обвиняют в крупной взятке. А его адвокаты пытаются доказать невиновность и предъявляют справки из казино о проигрыше 284 млн руб. предполагаемым посредником.

Дело о превышении должностных полномочий и получении взятки рассматривает Хабаровский Центральный районный суд в отношении бывшего директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина.

По версии гособвинения, чиновник получил от местного лесопромышленника взятку на сумму 80 млн руб., а взамен согласовал выделение его предприятию субсидии на полмиллиарда рублей. Посредником при передаче денег следствие и гособвинение считают юриста Антона Толмачева, который уехал за рубеж и находится в розыске.

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В суде экс-чиновник заявил, что никаких денег он не получал, а предполагаемый посредник страдал зависимостью от азартных игр.

«Толмачев проигрывал все деньги, которые к нему попадали. Это был факт, о котором знали все его знакомые. Он занимал и проигрывал деньги у многих наших знакомых. Делать посредником в получении взятки человека, который не контролировал себя в вопросе денег, — это очень глупо», — заявил Потапкин в суде.

Означенный посредник действительно проходил лечение у психиатра, и его лудомания подтверждена медицинским заключением, рассказал « РБК » его адвокат Александр Забейда.

За три с половиной года оборот исходящих ставок Толмачева в казино и букмекерских конторах составил 443,5 млн руб., из которых примерно 283,7 млн он проиграл, следует из аудиторского заключения, подготовленного по запросу защиты.

Однако сторона обвинения строит свои доказательства на том, что другая сторона в деле о взятке — лесопромышленник Пудовкин, заключил сделку со следствием, и рассказал, что он передавал деньги Толмачеву для последующей их передачи Потапкину.