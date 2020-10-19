Для поддержки МСП предлагают вернуть налоги за 2019 год, ввести бонусы за удаленку и прекратить блокировать счета

Для поддержки МСП предложили вернуть уплаченные налоги за 2019 год и ввести систему бонусов за отправленных на удаленку сотрудников.

С таким предложением выступила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

По ее словам, ситуация продолжает оставаться тяжелой в офлайн-бизнесах, к которым относятся:

бьюти-индустрия,

индустрия гостеприимства,

фитнес-центры,

сфера детских развлечений,

дополнительное образование,

кинотеатры,

конгрессно-выставочная деятельность.

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С марта закрыты кинотеатры в восьми регионах, сауны и спа-салоны не работают в семи регионах, еще в 13 регионах действуют запреты на массовые мероприятия, а с 10 октября в некоторых субъектах РФ заново начали вводить ограничения по работе ресторанов и ночных клубов, напомнила она.

«Надеемся, что ухудшающаяся ситуация покажет необходимость правительству РФ вернуться к вопросу проработки дополнительных мер для восстановления пострадавших отраслей. Самое действенное и необходимое — это вернуть в экономику предприятий деньги. Эффективным решением является предоставление всем предприятиям суммы уплаченных налогов за 2019 год. Часть этой суммы тут же бы вернулась в бюджет в виде оплаты налогов за 2020 год, которые сейчас непонятно как платить, учитывая ситуацию», — отметила Татулова.

Она рассказала, что подобная мера предлагалась кабмину в апреле и мае, но была внедрена только для самозанятых граждан, которых на тот момент было около 600 тыс. человек, тогда как субъектов МСП в апреле — порядка 5,9 млн, в них занято более 15 млн сотрудников.