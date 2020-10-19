Для поддержки МСП предлагают вернуть налоги за 2019 год, ввести бонусы за удаленку и прекратить блокировать счета

Для поддержки МСП предложили вернуть уплаченные налоги за 2019 год и ввести систему бонусов за отправленных на удаленку сотрудников.
С таким предложением выступила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.
По ее словам, ситуация продолжает оставаться тяжелой в офлайн-бизнесах, к которым относятся:
- бьюти-индустрия,
- индустрия гостеприимства,
- фитнес-центры,
- сфера детских развлечений,
- дополнительное образование,
- кинотеатры,
- конгрессно-выставочная деятельность.
«Надеемся, что ухудшающаяся ситуация покажет необходимость правительству РФ вернуться к вопросу проработки дополнительных мер для восстановления пострадавших отраслей. Самое действенное и необходимое — это вернуть в экономику предприятий деньги. Эффективным решением является предоставление всем предприятиям суммы уплаченных налогов за 2019 год. Часть этой суммы тут же бы вернулась в бюджет в виде оплаты налогов за 2020 год, которые сейчас непонятно как платить, учитывая ситуацию», — отметила Татулова.Она рассказала, что подобная мера предлагалась кабмину в апреле и мае, но была внедрена только для самозанятых граждан, которых на тот момент было около 600 тыс. человек, тогда как субъектов МСП в апреле — порядка 5,9 млн, в них занято более 15 млн сотрудников.