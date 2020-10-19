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Для поддержки МСП предлагают вернуть налоги за 2019 год, ввести бонусы за удаленку и прекратить блокировать счета

Для поддержки МСП предложили вернуть уплаченные налоги за 2019 год и ввести систему бонусов за отправленных на удаленку сотрудников.

С таким предложением выступила общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова.

По ее словам, ситуация продолжает оставаться тяжелой в офлайн-бизнесах, к которым относятся:

  • бьюти-индустрия,
  • индустрия гостеприимства,
  • фитнес-центры,
  • сфера детских развлечений,
  • дополнительное образование,
  • кинотеатры,
  • конгрессно-выставочная деятельность.
С марта закрыты кинотеатры в восьми регионах, сауны и спа-салоны не работают в семи регионах, еще в 13 регионах действуют запреты на массовые мероприятия, а с 10 октября в некоторых субъектах РФ заново начали вводить ограничения по работе ресторанов и ночных клубов, напомнила она.

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«Надеемся, что ухудшающаяся ситуация покажет необходимость правительству РФ вернуться к вопросу проработки дополнительных мер для восстановления пострадавших отраслей. Самое действенное и необходимое — это вернуть в экономику предприятий деньги. Эффективным решением является предоставление всем предприятиям суммы уплаченных налогов за 2019 год. Часть этой суммы тут же бы вернулась в бюджет в виде оплаты налогов за 2020 год, которые сейчас непонятно как платить, учитывая ситуацию», — отметила Татулова.

Она рассказала, что подобная мера предлагалась кабмину в апреле и мае, но была внедрена только для самозанятых граждан, которых на тот момент было около 600 тыс. человек, тогда как субъектов МСП в апреле — порядка 5,9 млн, в них занято более 15 млн сотрудников.
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Общественный омбудсмен предложила пересмотреть систему штрафов для бизнеса.

«Привести суммы штрафов в соответствие с выручкой компаний, потому что сейчас это нонсенс: штраф для микро- и малого бизнеса с прибылью 200 тыс. может быть от 300 до 500 тыс. рублей за одно нарушение. Также необходимо полностью исключить штраф за любое первичное нарушение, заменив его предупреждением», — предложила она.

А также, прекратить блокировку счетов для МСП.

«Сейчас и пени начисляют, и счет блокируют. Это в корне неверный подход, который приводит бизнес к банкротству, а государство — к потере налогоплательщика. Необходимо давать рассрочку на выплаты, списывая в счет государства минимальный процент с поступающих денег. Это вполне реализуемое решение, тем более учитывая высокую эффективность и цифровизацию налоговой системы, выстроенную за последние годы», — добавила Татулова.

Кроме того, среди предложений — мораторий на проверки бизнеса.

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Еще она предлагает переориентировать штрафы на бонусы.

«Давайте введем систему поощрений, льгот для тех, кто переведет на удаленку более 40% сотрудников, дадим им льготы на аренду, освобождение от налогов. Также введем бонусы для жителей, если их рабочий день будет начинаться в непиковое время, или если они перенесут свой рабочий день на выходной. Для поддержки бизнеса и жителей эти бонусы можно было бы конвертировать в покупки, в доставку. Грамотная профилактика, раздача средств индивидуальной защиты жителям — этот путь в долгую, по моему мнению, он даст больше результата для города», — отметила Татулова.

По материалам «ТАСС».

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