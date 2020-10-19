Росреестр упростит процесс оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости, говорится в сообщении ведомства.

«Значительно упростит процедуру исправления ошибок то, что заявление вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости, а также то, что в одном заявлении можно будет указать сразу несколько объектов. Заявление можно подать как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)», — указывается в сообщении.

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Росреестр также утвердил форму заявления об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и требования к ее заполнению. Приказ вступил в силу 17 октября, однако использовать форму можно будет только тогда, когда заработает новый механизм внесудебного установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. По общему правилу этот момент наступит с 1 января 2023 года, но в каждом конкретном регионе может быть установлен более ранний срок.

Кроме того, обновлен механизм расчета и порядок размещения индексов рынка недвижимости. Приказ установил минимальное количество объектов недвижимости, сведения о которых используются Росреестром для расчета показателей. Показатели рассчитываются подведомственной Федеральной кадастровой палатой отдельно по каждому региону для конкретного вида объекта недвижимости, категории земель, назначения зданий и помещений. Такая методика позволит исключить некорректное применение индексов.

Индекс рынка недвижимости позволяет оперативно пересматривать результаты кадастровой оценки. Он рассчитывается на основе сопоставления кадастровой и рыночной стоимости и, в случае снижения более чем на 30%, применяется ко всем кадастровым стоимостям.