С какой системы налогообложения начать ИП? Брать патент или сначала УСН?

Какую систему налогообложения было бы выбрать ИП с салоном красоты? Сразу брать патент, или сначала стоит попробовать УСН 6%?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Посоветуйте, какую систему налогообложения выбрать для ИП (салон красоты). 2 человека трудоустроены».

В комментариях предлагают посчитать, что будет выгоднее, патент или УСН:

«Просчитайте что выгодно. патент или УСН 6%. 15% только в том случае, если вы готовы собирать все бумаги по затратам и их проводить. Но все должны быть правильно оформлены».

По УСН 15% еще уточняют:

«Если правильных расходов более 60%, то УСН „доходы минус расходы“. Если менее, то УСН „доходы“».

Далее расшифровывают, что такое «правильные расходы»:

«Правильные расходы расписаны в ст. 346.16 НК РФ. Закрытый перечень. Но на все расходы должны быть подтверждающие документы, и они должны быть не только проведены, но и оплачены. А в случае товаров ещё и реализованы».

Патент тоже предлагают, но есть несколько мнений, согласно которым сразу его брать не стоит:

«Если начинающий бизнес, то я бы рекомендовала усн доходы минус расходы. При увеличении оборотов просчитывать другие системы налогообложения. Как установится постоянный объем выручки можно и на патент, если выгодно. Но ближайшие пару лет я бы патент не брала».

И еще мнение, где начать советуют с УСН 6%:

«Начинающим — только УСН 6%, пока доходы маленькие это выгоднее патента. Патент гораздо проще для начинающих, есть регионы, где он льготный для салонов красоты. Доходы-минус расходы — только при наличии опытного бухгалтера, иначе завтра будете штрафы платить за принятие расходов без должных документов или не из списка».

Еще интересное мнение есть:

«А если 2 человека самозанятыми а салон ИП 6%? Сам всё сам. Предоставление места».

При малых оборотах такое налоговиков вряд ли заинтересует, но вообще они подобное не любят, так что лучше с осторожностью.