ФСС изменил форму заявленияе о назначении страховых выплат по соцстрахованию от несчастных случаев на производстве

ФСС изменил форму заявления о назначении единовременной и (или) ежемесячной страховых выплат в связи со страховым случаем. Речь идет о страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Приказ от 16.09.2020 № 506, вносящий изменения в Административный регламент ФСС, зарегистрирован в Минюсте и опубликован.

Изменения связаны с возможностью производить выплаты на карту «Мир» — в заявление внесена графа «№ платежной карты, являющейся национальным платежным инструментом (при наличии)»

Приказ вступит в силу через 10 дней после опубликования. Дата публикации — 16 октября.