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⚡ Nestle могут оштрафовать на 300 тысяч из-за неудаленных сотрудников

Компанию Nestle могут первой в России оштрафовать за то, что она не перевела 30% сотрудников в Москве на удаленную работу. Сумма штрафа может составить до 300 тысяч рублей.

Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Юрий Гусаков.

«В ходе мониторинга предоставленной информации ООО „Нестле Россия“ был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тыс. рублей», — сказал Гусаков.

А еще сегодня очередной срок подачи сведений об удаленщиков. На данный момент сведения об удаленщиках подали 164 тысячи компаний и ИП.

По материалам «Интерфакс».

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