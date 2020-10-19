⚡ Nestle могут оштрафовать на 300 тысяч из-за неудаленных сотрудников

Компанию Nestle могут первой в России оштрафовать за то, что она не перевела 30% сотрудников в Москве на удаленную работу. Сумма штрафа может составить до 300 тысяч рублей.
Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Юрий Гусаков.
«В ходе мониторинга предоставленной информации ООО „Нестле Россия“ был выявлен факт нарушения, за которое предусмотрено административное наказание до 300 тыс. рублей», — сказал Гусаков.
А еще сегодня очередной срок подачи сведений об удаленщиков. На данный момент сведения об удаленщиках подали 164 тысячи компаний и ИП.
По материалам «Интерфакс».